В США назвали ожидаемую дату подписания Зеленским мирного плана по Украине

FT: Власти США ждут, что Зеленский подпишет мирный план ко Дню благодарения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Christophe Ena / Reuters

Власти США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный план, подготовленный американскими чиновниками, ко Дню благодарения. Он состоится 27 ноября, информацию передает The Financial Times (FT).

По плану США, до этого срока украинский лидер поставит свою подпись на соглашении, в конце месяца его представят в Москве, а к началу декабря весь процесс по урегулированию конфликта будет завершен, пишет издание, ссылаясь на украинских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Собеседники FT подчеркнули, что соблюдение этих сроков маловероятно, поскольку в офисе Зеленского сочли несколько пунктов плана «четкими красными линиями для Киева». Поэтому украинская сторона работает над списком встречных предложения Вашингтону.

Ранее в сети опубликовали 28 пунктов мирного плана по Украине, якобы утвержденные президентом США Дональдом Трампом. Среди них — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

До этого «РБК-Украина» сообщила, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот принял мирное соглашение «прямо сейчас».

