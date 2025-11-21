Евросоюзу предсказали вечный конфликт с Россией из-за плана урегулирования на Украине

Журналист Томас Фази в соцсети X предсказал Евросоюзу вечный конфликт с Россией из-за плана урегулирования на Украине, о котором говорила глава евродипломатии Кая Каллас.

«ЕС представил план "мирного урегулирования", который приведет к вечной войне с Россией», — заявил он.

Ранее Каллас сообщила, что план Евросоюза по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Украины. Она выразила мнение, что санкции против Москвы эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы от продажи углеводородов.

Дипломат добавила, что Россия «не имеет права» на какие-либо уступки со стороны Украины. Она подчеркнула, что условия любого мирного соглашения должен определять Киев.

