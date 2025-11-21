Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 21 ноября 2025Экономика

Глава «АвтоВАЗа» перечислил влияющие на повышение цен факторы

Соколов: На стоимости Lada скажется не только инфляция, но и себестоимость
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Стоимость автомобилей Lada будет индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости машин, заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, которого цитирует «Интерфакс».

По словам Соколова, последний раз цены на продукцию предприятия подняли в январе на два процента. Это в несколько раз ниже уровня официальной инфляции, и на фоне роста импорта, а также «агрессивного демпинга со стороны китайских стоков», «так долго сдерживать рост невозможно», подчеркнул он.

В числе факторов, которые повлияют на рост цен в 2026 году, Соколов назвал повышение НДС с 20 до 22 процентов, которое «автоматически увеличивает затраты минимум на два процента», на фоне чего цены будут индексироваться «не только по инфляции, но и по росту себестоимости».

Помимо этого глава «АвтоВАЗа» назвал приемлемой для отрасли ключевую ставку в 13-13,5 процента годовых, отметив, что нынешний ее уровень является заградительным для российского автопрома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

    43-летняя Наталья Водянова в ультракоротком платье посетила выставку

    Россиянка упала в погреб и едва не погибла

    В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

    Военкор рассказал о перспективах после взятия Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости