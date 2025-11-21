Глава «АвтоВАЗа» перечислил влияющие на повышение цен факторы

Соколов: На стоимости Lada скажется не только инфляция, но и себестоимость

Стоимость автомобилей Lada будет индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости машин, заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, которого цитирует «Интерфакс».

По словам Соколова, последний раз цены на продукцию предприятия подняли в январе на два процента. Это в несколько раз ниже уровня официальной инфляции, и на фоне роста импорта, а также «агрессивного демпинга со стороны китайских стоков», «так долго сдерживать рост невозможно», подчеркнул он.

В числе факторов, которые повлияют на рост цен в 2026 году, Соколов назвал повышение НДС с 20 до 22 процентов, которое «автоматически увеличивает затраты минимум на два процента», на фоне чего цены будут индексироваться «не только по инфляции, но и по росту себестоимости».

Помимо этого глава «АвтоВАЗа» назвал приемлемой для отрасли ключевую ставку в 13-13,5 процента годовых, отметив, что нынешний ее уровень является заградительным для российского автопрома.