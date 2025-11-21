Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:31, 21 ноября 2025Экономика

Курс биткоина резко опустился

Investing.com: Курс биткоина упал ниже 85 тысяч долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Курс биткоина опустился ниже 85 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

По данным на 11:17 по московскому времени, эта криптовалюта стоила 84,707 доллара. Как отмечает Bankiros, с начала торгов криптовалюта потеряла более шести тысяч, а за месяц — почти 25 тысяч долларов.

Ранее, 18 ноября, стоимость биткоина впервые с конца апреля опустилась ниже 90 тысяч долларов. Цена самой популярной криптовалюты обрушилась на 5,96 процента. Причины падения курса эксперты усматривают в неопределенном состоянии американской экономики.

В начале октября, после того как президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин против Китая, рынок криптовалют пережил мощный обвал. Биткоин тогда сразу подешевел более чем на 12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Орбан объявил о моменте истины для ЕС

    В России мать не вернувшегося с СВО бойца лишили пенсии

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие под контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости