Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 21 ноября 2025Экономика

В России нашли способ завозить машины из Европы

«Известия»: Новые регионы России используют для легализации краденые в ЕС машины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dominic Ebenbichler / Reuters

Угнанные машины из Европы или Украины все чаще перегоняют в Россию и продают. О схеме, в которой задействованы новые регионы, «Известиям» рассказал источник в сфере автомобильной безопасности.

По его словам, главное для преступников — доставить автомобиль на территорию Луганской или Донецкой народных республик, где действуют упрощенные процедуры контроля за автотранспортом. Граждане там могут без каких-либо таможенных процедур переоформить зарегистрированный на Украине автомобиль на себя и поставить на учет.

После этого машину отправляют в Ростов-на-Дону и там переоформляют на конечного покупателя. По документам это будет первый учет, а зарубежная история по базам пробиваться не будет. Такой автомобиль успешно пройдет стандартные экспертизы, потому что у России имеется ограниченный доступ к международным базам розыска.

Материалы по теме:
Минпромторг опубликовал список машин, разрешенных для использования в такси. Почему он вызвал недоумение?
Минпромторг опубликовал список машин, разрешенных для использования в такси. Почему он вызвал недоумение?
1 октября 2025
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
13 мая 2025

Главный риск для нового владельца наступает через несколько лет. Если ее объявят в розыск через Интерпол, то запрос придет и в Россию. Вслед за этим автомобиль могут арестовать и сделать вещественным доказательством. Также не стоит выезжать на таком автомобиле за рубеж, потому что в лучшем случае новый владелец вернется в Россию без машины.

Как отмечается, Россия продолжает исполнять обязательства по поступающим в рамках совместной работы поручениям, в том числе в случае автоугонов, хотя запросы российских силовиков по тем же каналам полиция недружественных стран игнорирует.

Эксперты указывают, что когда связи правоохранителей будут восстановлены, и доступ к базам будет предоставлен, все завезенные по криминальной схеме автомобили немедленно будут обнаружены, и сотни и тысячи людей потеряют их.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что стоимость Lada неизбежно вырастет, поскольку увеличивается реальная себестоимость их производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Обломки ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

    Володин раскрыл детали проекта закона об изменениях в описании герба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости