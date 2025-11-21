В России нашли способ завозить машины из Европы

«Известия»: Новые регионы России используют для легализации краденые в ЕС машины

Угнанные машины из Европы или Украины все чаще перегоняют в Россию и продают. О схеме, в которой задействованы новые регионы, «Известиям» рассказал источник в сфере автомобильной безопасности.

По его словам, главное для преступников — доставить автомобиль на территорию Луганской или Донецкой народных республик, где действуют упрощенные процедуры контроля за автотранспортом. Граждане там могут без каких-либо таможенных процедур переоформить зарегистрированный на Украине автомобиль на себя и поставить на учет.

После этого машину отправляют в Ростов-на-Дону и там переоформляют на конечного покупателя. По документам это будет первый учет, а зарубежная история по базам пробиваться не будет. Такой автомобиль успешно пройдет стандартные экспертизы, потому что у России имеется ограниченный доступ к международным базам розыска.

Главный риск для нового владельца наступает через несколько лет. Если ее объявят в розыск через Интерпол, то запрос придет и в Россию. Вслед за этим автомобиль могут арестовать и сделать вещественным доказательством. Также не стоит выезжать на таком автомобиле за рубеж, потому что в лучшем случае новый владелец вернется в Россию без машины.

Как отмечается, Россия продолжает исполнять обязательства по поступающим в рамках совместной работы поручениям, в том числе в случае автоугонов, хотя запросы российских силовиков по тем же каналам полиция недружественных стран игнорирует.

Эксперты указывают, что когда связи правоохранителей будут восстановлены, и доступ к базам будет предоставлен, все завезенные по криминальной схеме автомобили немедленно будут обнаружены, и сотни и тысячи людей потеряют их.

