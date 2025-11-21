Россия
Минтранс оценил необходимость водительских прав для электросамокатов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Минтранс России пока не видит необходимости введения обязательного получения водительских удостоверений для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил представитель Минтранса России Николай Чередниченко, передает РИА Новости.

«Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности», — заявил Чередниченко, отметив, что пока речи о том, что водители электросамокатов должны иметь права, нет.

Он отметил, что министерство планирует повысить минимальный возраст для передвижения на средствах индивидуальной мобильности по дорогам общего пользования с 14 до 16 лет. При этом в парках эти ограничения не будут действовать.

В октябре в России захотели ввести ряд запретов для электросамокатчиков — в частности, речь идет о штрафах за езду на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. Также предлагается ввести запрет на разговоры по телефону во время управления самокатом или велосипедом без гарнитуры.

