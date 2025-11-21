Экономика
Москвичей призвали отказаться от машин

ЦОДД: Москвичам лучше пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В пятницу, 21 ноября, московских водителей призвали отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом предупредил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Москве местами идет снег — на дорогах 5 баллов по данным ЦОДД. В течение дня для поездок по городу используйте городской транспорт», — говорится в публикации.

Москвичей предупредили, что в некоторых районах на дорогах может образоваться гололедица. Средняя скорость движения в мегаполисе сейчас достигает 32 километров в час.

В среду, 19 ноября, жителей Москвы призвали пересесть на метро из-за ограничения движения в центре города. В дептрансе подчеркнули, что на ситуацию на дорогах могут также повлиять погодные условия, мелкие дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы на участках трасс.

