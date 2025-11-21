Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 21 ноября 2025Экономика

Москвичей призвали сменить привычки

Москвичей призвали выбрасывать меньше вещей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Москвичей призвали начать путь к осознанному потреблению. В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города рассказали, что для этого следует сменить некоторые привычки.

Так, прежде чем приобретать новую вещь, стоит задать себе несколько вопросов. Важно спросить себя, действительно ли она необходима, можно ли обойтись без нее или использовать уже имеющуюся, а также выяснить, подлежит ли она переработке после окончания срока службы.

Жителей столицы также призвали использовать многоразовую посуду, сумки и контейнеры вместо одноразовых изделий. Вместо новых вещей можно подумать над восстановлением старых или покупке бывших в употреблении.

Важно также присмотреться к новому способу утилизации отходов. В столице около 600 специализированных пунктов приема, куда москвичи могут сдать вторсырье.

Ранее россиян призвали начать разделять мусор на фракции. Для этого нужно тщательно помыть тару или пленку, высушить, удалить этикетки и расфасовать по разным категориям: целлофан положить к целлофану, а пластик — к пластику. Важно помнить, что бумага и картон — не одно и то же.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

    В России назвали условия победы в войне дронов

    Расправившийся с семьей российского бизнесмена узнал свою судьбу

    Семейная пара попала под удар ВСУ в российском регионе

    Внешний вид 17-летнего сына Анджелины Джоли с розовыми волосами вызвал споры в сети

    Подросток перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Европе

    Жених ростом 190 сантиметров нашел невесту на полметра ниже и поставил ее на табуретку

    На Украине получили повреждения все крупные ТЭС и ГЭС

    Трамп поставил срок Украине

    Одну категорию россиян предупредили о тяжелых днях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости