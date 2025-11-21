Москвичей призвали сменить привычки

Москвичей призвали выбрасывать меньше вещей

Москвичей призвали начать путь к осознанному потреблению. В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города рассказали, что для этого следует сменить некоторые привычки.

Так, прежде чем приобретать новую вещь, стоит задать себе несколько вопросов. Важно спросить себя, действительно ли она необходима, можно ли обойтись без нее или использовать уже имеющуюся, а также выяснить, подлежит ли она переработке после окончания срока службы.

Жителей столицы также призвали использовать многоразовую посуду, сумки и контейнеры вместо одноразовых изделий. Вместо новых вещей можно подумать над восстановлением старых или покупке бывших в употреблении.

Важно также присмотреться к новому способу утилизации отходов. В столице около 600 специализированных пунктов приема, куда москвичи могут сдать вторсырье.

Ранее россиян призвали начать разделять мусор на фракции. Для этого нужно тщательно помыть тару или пленку, высушить, удалить этикетки и расфасовать по разным категориям: целлофан положить к целлофану, а пластик — к пластику. Важно помнить, что бумага и картон — не одно и то же.

