Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:45, 21 ноября 2025Наука и техника

Производитель смартфонов проигнорировал требования ЕС

Motorola отказалась поддерживать смартфоны в Европе 5 лет – это требование ЕС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ChinaFotoPress / Globallookpress.com

Компания Motorola не стала выполнять требование постановления Европейского союза (ЕС), связанного с поддержкой смартфонов. Об этом сообщает издание NotebookCheck.

В июне вступило в силу постановление, которое требует в течение минимум 5 лет поддерживать обновлениями смартфоны, продаваемые на рынках ЕС. Однако в Motorola решили проигнорировать новые европейские законы. Журналисты обратили внимание, что компания продолжила продажу устройств, которые имеют меньший срок поддержки обновлениями.

Продукция Motorola не очень популярна в Европе, однако в США компания входит в первую тройку по объемам поставок смартфонов. По мнению авторов NotebookCheck, компании не выгодно поддерживать некоторые дешевые телефоны обновлениями. Motorola Moto G06 стоит в Европе всего 100 евро (9,2 тысячи рублей). В этой связи юристы фирмы нашли лазейку в законе.

Выяснилось, что в тексте постановления говорится, что предлагаемые обновления, если они предоставляются в течение пяти лет или более, должны быть бесплатными для пользователя. «Однако нам не известно ни одного случая, когда производитель смартфонов взимал плату за обновления безопасности», — отметили журналисты. Поэтому Motorola продолжила продажи телефонов с ограниченной поддержкой, но гарантировала, что она всегда будет бесплатной.

В конце ноября корпорация Google представила функцию Quick Share на Android, которая позволяет обмениваться файлами с пользователями iPhone. Она работает при помощи фирменной технологии Apple AirDrop.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

    43-летняя Наталья Водянова в ультракоротком платье посетила выставку

    Россиянка упала в погреб и едва не погибла

    В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости