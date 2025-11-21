Мужчинам старше 60 лет дали пять советов

Гериатр Годой призвала мужчин после 60 лет включить в рацион овощи и фрукты

Чтобы оставаться здоровым после 60 лет, важно следовать нескольким рекомендациям, заявила гериатр Джулия Годой. В беседе с изданием Saude em dia она дала четыре совета мужчинам этого возраста.

По словам Годой, в первую очередь важно проходить плановые осмотры. Мужчинам необходимо проверять состояние предстательной железы, сердца и почек, а также уровень гормонов и сахара в крови. «Многие проблемы могут быть скрыты, но, если выявить их на ранней стадии, их можно легко и эффективно лечить», — пояснила она.

Второй совет специалистки — это сбалансированно питаться. Так, в рацион необходимо включить фрукты, овощи, нежирный белок и цельнозерновые продукты. При этом медик призвала сократить потребление соли, жиров и ультраобработанных продуктов, поскольку они негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.

Третий совет от врача — регулярная физическая активность. «Ходьба, растяжка и упражнения с низкой ударной нагрузкой способствуют укреплению мышц, улучшению равновесия и даже когнитивному здоровью. Регулярные занятия улучшают кровообращение, снижают риск падений и способствуют хорошему настроению», — подчеркнула она.

В заключение доктор добавила, что мужчинам старше 60 лет важно социализироваться, так как изоляция повышает риск возникновения проблем с психикой.

