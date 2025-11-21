На Западе раскрыли настоящую реакцию Зеленского на план США

Кошкович: Зеленский тянет время в ответ на план США по урегулированию конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский тянет время в ответ на план США по урегулированию конфликта. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Это пустые слова... но они не означают "нет". Скорее всего, Зеленский тянет время. Будем надеяться, что ему этого не позволят», — говорится в публикации.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны мирный план урегулирования конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа.

После ознакомления с предложением США Зеленский решил не делать резких заявлений относительно плана по урегулированию конфликта, заявив, что рассчитывает вскоре созвониться с президентом США Дональдом Трампом.