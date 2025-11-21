Найдено самое дешевое жилье Подмосковья

Метриум: Самое дешевое жилье в Подмосковье стоит 2,9 млн руб.

Самое дешевое жилье в Подмосковье можно приобрести за 2,9 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Данные предоставлены на октябрь 2025 года. Апартаменты расположены в жилом комплексе (ЖК) «Лофт-квартал Октябрьский» в Люберцах. Их площадь — 14,5 квадратных метра. На втором месте в рейтинге самых доступных апартаментов оказалось жилье в «Доме +» в Воскресенске. Это апартамент площадью 34,9 квадратных метра за 3,2 миллиона рублей. На третьем месте — жилье в Sunterra в Балашихе площадью 17,5 «квадратов» за 3,3 миллиона рублей.

Что касается квартир, самая доступная расположена в ЖК «Школьный» в Климовске. Это квартира площадью 20,4 квадратных метра за 3,2 миллиона рублей. На втором месте — жилье в ЖК «Молодежный» в Коломне. Квартира площадью 28,2 квадратных метра обойдется в 3,4 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает ЖК «Солнечный» в Луховицах. Квартира площадью 28 «квадратов» там продается за 3,4 миллиона рублей.

По данным «Метриума», спрос на жилье в Московской области вырос в полтора раза за месяц. Аналитики связывают тенденцию с информацией об ужесточении семейной ипотеки для всех категорий, кроме многодетных семей.