Жители Подмосковья ринулись скупать жилье

Метриум: Спрос на жилье в Московской области вырос в полтора раза

Спрос на жилье в Московской области вырос в полтора раза за месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Метриум».

Спрос вырос более чем двукратно в годовом выражении. Отмечается, что жители региона фактически ринулись скупать жилье из-за новостей о грядущем ужесточении семейной ипотеки для всех категорий, кроме многодетных семей.

Кроме того, рынок поддерживает постепенный переток средств с депозитов в недвижимость. Аналитики ожидают, что влияние этих факторов сохранится в ноябре-декабре, однако рост количества сделок уже не будет таким высоким. Спрос в ближайшее время будет высоким из-за новогодних акций и скидок застройщиков.

Объем предложения за месяц сократился на 8 процентов. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 208 950 рублей (плюс 2 процента за месяц, плюс 10 процентов за год). Было заключено 5,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) (плюс 45 процентов за месяц, плюс 103 процента за год).

Изменения по госпрограммам ранее допускал Минфин — ставка по семейной ипотеке может вырасти. Согласно новой системе, семьи с одним ребенком смогут взять кредит по ставке 12 процентов годовых, с двумя — шесть процентов, с тремя — два-четыре процента. Таким образом правительство хочет мотивировать граждан повышать демографию.