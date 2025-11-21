Названы имена самого дорогого и самого дешевого российских артистов на Новый год

Шнуров стал самым дорогим артистом на Новый год, за 45 минут — 27 млн рублей

Сергей Шнуров стал самым дорогим российским артистом на Новый год, самой дешевой же стала Аня Ранетка (настоящая фамилия Руднева — прим.«Лентой.ру»). По данным Telegram-канала Mash, лидер группировки «Ленинград» просит за 45-минутное выступление 27 миллионов рублей, Ранетка же за девять песен — 280 тысяч рублей.

В сумму, которую заказчику придется отдать за выступление Шнурова, входит: примерно 20 миллионов за 40 минут, 24+ миллиона рублей за час, плюс райдер еще на три миллиона рублей. Кроме того, 52-летний артист просит — бизнес-класс с VIP-залами, отдельного охранника, который прилетает заранее и проверяет гостиницу, Maybach S223/222 на трансфер. Если же выступление заграницей, то водитель должен быть не русскоязычным, заселение в топовый отель с мини-баро и увлажнителем.

В гримерке у Сергея Шнурова не должно быть никаких заготовленных бутылок, только мед и бытовые мелочи.

У Ани Ранетки же 240 тысяч рублей на выступление и около 40 тысяч рублей на райдер. Передвигаться готова на такси, в гримерке должны быть: вода, сыр, овощи, колбаса, горький шоколад и алкоголь.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что не будет переводить свои песни на другие языки.