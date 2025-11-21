Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:26, 21 ноября 2025Культура

Названы имена самого дорогого и самого дешевого российских артистов на Новый год

Шнуров стал самым дорогим артистом на Новый год, за 45 минут — 27 млн рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Сергей Шнуров стал самым дорогим российским артистом на Новый год, самой дешевой же стала Аня Ранетка (настоящая фамилия Руднева — прим.«Лентой.ру»). По данным Telegram-канала Mash, лидер группировки «Ленинград» просит за 45-минутное выступление 27 миллионов рублей, Ранетка же за девять песен — 280 тысяч рублей.

В сумму, которую заказчику придется отдать за выступление Шнурова, входит: примерно 20 миллионов за 40 минут, 24+ миллиона рублей за час, плюс райдер еще на три миллиона рублей. Кроме того, 52-летний артист просит — бизнес-класс с VIP-залами, отдельного охранника, который прилетает заранее и проверяет гостиницу, Maybach S223/222 на трансфер. Если же выступление заграницей, то водитель должен быть не русскоязычным, заселение в топовый отель с мини-баро и увлажнителем.

В гримерке у Сергея Шнурова не должно быть никаких заготовленных бутылок, только мед и бытовые мелочи.

У Ани Ранетки же 240 тысяч рублей на выступление и около 40 тысяч рублей на райдер. Передвигаться готова на такси, в гримерке должны быть: вода, сыр, овощи, колбаса, горький шоколад и алкоголь.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что не будет переводить свои песни на другие языки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    В мирном плане США по Украине допустили изменения

    Трампу предрекли недовольство американцев из-за плана по Украине

    Медведчук раскрыл мечты уехавших в Россию украинцев

    Власти США вместе с мирным планом передали Украине еще один документ

    Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололеде

    Женщин предупредили об опасных последствиях омоложения влагалища

    В Белом доме объяснили грубое обращение Трампа к журналистке

    В российском городе из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека

    Названы имена самого дорогого и самого дешевого российских артистов на Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости