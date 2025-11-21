Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 21 ноября 2025Мир

Небензя предрек появление на Украине «гитлерюгенда»

Небензя: Украина скоро дойдет до «гитлерюгенда» ради пополнения ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Киев рискует скоро дойти до «гитлерюгенда» ради пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, трансляция его выступления велась в Telegram-канале Постпредства.

«Продолжает обсуждаться снижение возраста для обязательной мобилизации с 25 до 22 лет (...) Так дело скоро дойдет и до "гитлерюгенда"», — предрек Небензя.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предполагает, что Киев может в ближайшее время снизить возраст мобилизации и вновь запретить выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Он отметил, что с конца августа, когда правительство страны разрешило выезд для такой категории граждан, страну покинуло более 100 тысяч молодых мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Выросшие дети секс-работниц рассказали о своем опыте

    Хирурги пришили ребенку пенис

    Apple заблокировала устройство блогеру из России

    Небензя описал ситуацию на Украине фразой из романа «Двенадцать стульев»

    Черногория введет визовые ограничения для россиян

    В России началась акция «Елка желаний»

    Зеленский предложил заменить главу Минюста

    Синоптик оценил площадь снежного покрова в России

    В США каннибала досрочно освободили из психбольницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости