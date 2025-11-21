Небензя: Украина скоро дойдет до «гитлерюгенда» ради пополнения ВСУ

Киев рискует скоро дойти до «гитлерюгенда» ради пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, трансляция его выступления велась в Telegram-канале Постпредства.

«Продолжает обсуждаться снижение возраста для обязательной мобилизации с 25 до 22 лет (...) Так дело скоро дойдет и до "гитлерюгенда"», — предрек Небензя.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предполагает, что Киев может в ближайшее время снизить возраст мобилизации и вновь запретить выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Он отметил, что с конца августа, когда правительство страны разрешило выезд для такой категории граждан, страну покинуло более 100 тысяч молодых мужчин.