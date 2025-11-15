Бывший СССР
На Украине допустили снижение в стране мобилизационного возраста

Экс-премьер Азаров: Власти Украины могут снизить возраст мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские власти могут в ближайшее время снизить возраст мобилизации и вновь запретить выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Таким прогнозом с ТАСС поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что с конца августа, когда правительство Украины разрешило выезд для такой категории граждан, страну покинуло более 100 тысяч молодых мужчин.

«Возможно, в ближайшее время они (украинские власти — прим. "Ленты.ру") понизят призывной возраст. Возможно, они отменят опять этот свободный выезд, потому что, все-таки, 100 тысяч — это много», — объяснил экс-премьер.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады зарегистрировала законопроект, согласно которому ряду мужчин, которые получили бронь на период мобилизации и военного положения, временно запретят выезжать за пределы страны.

Также стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) на Украине из-за нехватки людей начали мобилизацию бездомных в Вооруженные силы Украины.

