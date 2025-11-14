Еще одной категории украинцев захотели запретить выезжать из страны

Федиенко: Части украинцев с бронью от мобилизации надо запретить выезд из страны

Группа депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировала законопроект, согласно которому ряду мужчин, которые получили бронь на период мобилизации и военного положения, временно запретят выезжать за пределы страны. Об этом заявил нардеп Александр Федиенко в Telegram-канале.

«Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться на Украине, чтобы выполнять эти функции», — подчеркнул парламентарий.

Федиенко уточнил, что новое правило не коснется всех людей с бронью, а только тех, кто нарушил воинский учет.