Еще одной категории украинцев захотели запретить выезжать из страны

Группа депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировала законопроект, согласно которому ряду мужчин, которые получили бронь на период мобилизации и военного положения, временно запретят выезжать за пределы страны. Об этом заявил нардеп Александр Федиенко в Telegram-канале.
«Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться на Украине, чтобы выполнять эти функции», — подчеркнул парламентарий.
Федиенко уточнил, что новое правило не коснется всех людей с бронью, а только тех, кто нарушил воинский учет.