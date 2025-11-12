Кличко: Украина столкнулась с огромными проблемами в поиске солдат

Украина столкнулась с огромными проблемами в поиске солдат, потому как молодые люди бегут из страны. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью POLITICO.

По его словам, российские войска постоянно наступают, а почти четыре года военных действий негативно сказались на способности Украины пополнять ряды своих войск. В связи с этим Кличко предложил снизить мобилизационный возраст до 22-23 лет. Он добавил, что миллионы украинцев находятся за границей, поэтому будущее страны зависит от того, прекратится ли отток населения после восстановления мира.

«Мы были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась, но для этого нам нужны мир, работа и достойное качество жизни. После войны нас ждут огромные трудности», — сказал мэр.

Ранее представитель киевского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Олег Байдалюк заявил, что военкомы на Украине из-за нехватки людей начали мобилизацию бездомных в Вооруженные силы Украины. Он подчеркнул, что отсутствие постоянного места жительства не является причиной для отказа от мобилизации.