16:09, 14 ноября 2025Бывший СССР

Захарова заявила о забывшем отправить своих детей на фронт Кличко

Захарова: Кличко, говоря о снижении возраста мобилизации, забыл о своих сыновьях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Мэр Киева Виталий Кличко, говоря о снижении возраста мобилизации, забыл о своих сыновьях и не спешит отправить их в ряды украинской армии. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube-канал ведомства.

«Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья богатырского телосложения (...) Оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки», — рассказывает дипломат.

Захарова также задалась риторическим вопросом о том, не хочет ли киевский градоначальник рекрутировать их в первую очередь.

Накануне Виталий Кличко предложил снизить мобилизационный возраст до 22-23 лет. Он добавил, что миллионы украинцев находятся за границей, поэтому будущее Украины зависит от того, прекратится ли отток населения после восстановления мира.

