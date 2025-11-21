Неподобающие действия курьера «ВкусВилла» попали на видео

В Москве курьер «ВкусВилла» поковырялся в носу и вытер руку об торт заказчика

В Москве на видео попали неподобающие действия курьера популярной торговой сети «ВкусВилл». Кадры публикует Telegram-канал «Царьград».

Камера в лифте одного из жилых домов засняла доставляющего заказ курьера. Мужчина на видео ждет свой этаж, параллельно ковыряясь в носу. Затем он вытаскивает из пакета с заказом торт в упаковке, вскрывает его и вытирает руку прямо об десерт.

Авторы канала с иронией заметили, что после увиденного есть смысл отказаться от доставок еды хотя бы на время.

