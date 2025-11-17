Силовые структуры
12:11, 17 ноября 2025

Дерзкое преступление в российском магазине попало на видео

В Москве мужчина с ножом ограбил «Вкусвилл» и попал на видео
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве мужчина с ножом ограбил магазин «Вкусвилл» и попал на видео. Кадрами делится ТАСС.

На кадрах видно, как мужчина набирает полную корзину продуктов и сразу идет на выход, не оплачивая товары. Его пытается остановить одна из продавщиц, однако злоумышленник пугает ее ножом и убегает. Похитителя пытаются догнать другие сотрудники магазина.

Злоумышленника удалось задержать. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый гость столицы. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее на Сахалине задержали серийного грабителя магазинов.

