В российском регионе серийный грабитель совершил ошибку и попался

На Сахалине задержали серийного грабителя магазинов

На Сахалине задержали серийного грабителя магазинов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным ведомства, злоумышленник проникал в магазины и точки общественного питания, вскрывал кассовое оборудование и похищал деньги. В одном из кафе он спрятался под столом и после закрытия заведения забрал из кассы 50 тысяч рублей. В магазине хозтоваров он прятался в туалете. Его добыча составила 33 тысячи рублей. После этого он проник в магазин алкогольной продукции, вскрыв входную дверь монтировкой и украл 20 тысяч рублей.

При попытке взломать павильон в торговом центре его действия заметил охранник и попытался остановить. Злоумышленник начал угрожать ножом. Опасаясь за свою жизнь, охранник отступил. Преступник скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции установили мужчину по похищенной банковской карте, которую он стал использовать для совершения покупок в магазинах. Задержанным оказался 39-летний ранее судимый житель Башкирии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее сообщалось, что раскрыт грозящий серийным похитителям собак в Москве срок.