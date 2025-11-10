Раскрыт грозящий серийным похитителям собак в Москве срок

Юрист Хаминский: Серийным похитителям собак в Москве грозит до 9 лет колонии

Сергею и Луизе Пай, которых обвиняют в серийных похищениях собак в Москве и Подмосковье, грозит до девяти лет колонии. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

По его словам, паре могут вменить статью 158 («Кража») УК РФ, так как животные считаются имуществом, а если подтвердится факт, что их продавали в корейские рестораны, то привлекут еще и по статье о жестоком обращении с животным из корыстных побуждений, совершенном группой лиц.

Ранее сообщалось, что семейную пару, а также их сына задержали. Хозяева питомцев утверждают, что те выкрали собак, расправились с ними и продали на мясо. В 2019 году семью оштрафовали на 500 тысяч рублей по аналогичному обвинению.