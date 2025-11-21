Ограничения ввели в двух российских аэропортах

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Тамбова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в двух российских аэропортах: Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения действуют с 21 ноября 02:45 по московскому времени. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации рассказало об уничтожении вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя регионами страны. Всего за три часа силами противовоздушной обороны было обнаружено и сбито 11 БПЛА.