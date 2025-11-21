Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над двумя российскими регионами

Минобороны: 11 БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя российскими регионами. Всего было уничтожено 11 беспилотников, об этом заявили в Минобороны России.

Попытки атаки на территорию РФ были зафиксированы 20 ноября в период с 20.00 по 23.00 по московскому времени. В небе над Брянской областью были сбиты восемь БПЛА, еще три БПЛА ликвидировали над Курской областью.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области из-за падения обломков беспилотников загорелось предприятие. По словам губернатора региона Павла Малкова, никто не пострадал, а объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки не были серьезно повреждены.