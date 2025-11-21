Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:15, 21 ноября 2025Россия

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над двумя российскими регионами

Минобороны: 11 БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской и Курской областями
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Власов Сергей / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя российскими регионами. Всего было уничтожено 11 беспилотников, об этом заявили в Минобороны России.

Попытки атаки на территорию РФ были зафиксированы 20 ноября в период с 20.00 по 23.00 по московскому времени. В небе над Брянской областью были сбиты восемь БПЛА, еще три БПЛА ликвидировали над Курской областью.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области из-за падения обломков беспилотников загорелось предприятие. По словам губернатора региона Павла Малкова, никто не пострадал, а объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки не были серьезно повреждены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В России одобрили повышение исполнительского сбора за взыскание долгов

    Небензя заявил о запрете Зеленского признавать потери городов

    США перенаправили миллионы долларов из помощи Украине в производство минералов

    В России заявили об отсутствии у Европы денег на Украину

    В США назвали ожидаемую дату подписания Зеленским мирного плана по Украине

    Россиян предупредили о простом симптоме «тихого убийцы» организма

    В Литве с нового года введут налог на оборону

    Главком ВСУ отчитался перед генералом бундесвера

    Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над двумя российскими регионами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости