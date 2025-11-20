Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 20 ноября 2025Россия

В российском регионе после атаки беспилотников загорелось предприятие

Губернатор Малков: В Рязанской области после атаки БПЛА загорелось предприятие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Минувшей ночью Рязанскую область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

Он уточнил, что атака была отражена средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы, идет оценка ущерба, рассказал Малков.

По его словам, падение фрагментов БПЛА зафиксировано в нескольких районах Рязани. Объекты гражданской инфраструктуры не были серьезно повреждены.

Ранее украинские беспилотники перехватили над Тульской областью. Пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала жителя ДНР за попытку подмешать офицеру Минобороны яд в пиво

    Раскрыт вызвавший тревогу европейских союзников пункт плана США по Украине

    Госсекретарь США предупредил о трудных уступках в рамках нового плана по Украине

    «Самая сексуальная спортсменка мира» снялась в застегнутом на три пуговицы коротком жилете

    Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе

    В российском регионе взорвалась котельная

    Страна НАТО заметно нарастила поставки вина в Россию

    План Трампа по Украине сравнили с предложениями Путина на Аляске

    Глава Airbus заявил о необходимости разместить в Европе тактическое ядерное оружие

    Россиянин описал Финляндию словами «соотечественники чувствуют недовольные взгляды»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости