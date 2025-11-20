В российском регионе после атаки беспилотников загорелось предприятие

Губернатор Малков: В Рязанской области после атаки БПЛА загорелось предприятие

Минувшей ночью Рязанскую область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

Он уточнил, что атака была отражена средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы, идет оценка ущерба, рассказал Малков.

По его словам, падение фрагментов БПЛА зафиксировано в нескольких районах Рязани. Объекты гражданской инфраструктуры не были серьезно повреждены.

Ранее украинские беспилотники перехватили над Тульской областью. Пострадавших нет.