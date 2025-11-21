Ценности
09:41, 21 ноября 2025Ценности

Ольга Серябкина в топе и мини-юбке прошла перед камерой

Певица Ольга Серябкина в топе и мини-юбке прошла перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина в откровенном образе прошлась перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница предстала в размещенном ролике в черном укороченном топе на тонких бретелях и мини-юбке. При этом она продемонстрировала фигуру. Вдобавок звезда собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина показала внешность без макияжа. Знаменитость продемонстрировала естественную внешность без косметических дефектов, лежа в белом махровом халате на медицинской кушетке.

