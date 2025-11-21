Орбан объявил о моменте истины для ЕС

Орбан: Для ЕС из-за переговоров о мире на Украине настал момент истины

Из-за предложенного США мирного плана по Украине для Европейского союза (ЕС) наступил момент истины, и ему следует пересмотреть свой подход к поддержке Киева. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети X.

«Пока Вашингтон ведет переговоры о мире, председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] занята тем, что придумывает, как получить еще больше денег для Украины и финансирования войны... Момент истины настал для нас. Точнее, для брюссельского руководства», — сказал он.

При этом Орбан выразил уверенность в стремлении президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. «Очевидно, что если он что-то задумал, то уже не отступится от этого», — подчеркнул венгерский премьер.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с теми, что обнародовал Гончаренко.