Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:39, 21 ноября 2025Мир

Орбан объявил о моменте истины для ЕС

Орбан: Для ЕС из-за переговоров о мире на Украине настал момент истины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Из-за предложенного США мирного плана по Украине для Европейского союза (ЕС) наступил момент истины, и ему следует пересмотреть свой подход к поддержке Киева. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети X.

«Пока Вашингтон ведет переговоры о мире, председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] занята тем, что придумывает, как получить еще больше денег для Украины и финансирования войны... Момент истины настал для нас. Точнее, для брюссельского руководства», — сказал он.

При этом Орбан выразил уверенность в стремлении президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. «Очевидно, что если он что-то задумал, то уже не отступится от этого», — подчеркнул венгерский премьер.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с теми, что обнародовал Гончаренко.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

    43-летняя Наталья Водянова в ультракоротком платье посетила выставку

    Россиянка упала в погреб и едва не погибла

    В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости