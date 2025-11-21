Забота о себе
05:02, 21 ноября 2025Забота о себе

Переспавшая с сотнями мужчин женщина захотела серьезных отношений и задалась вопросом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mike_O / Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине, переспавшей с сотнями мужчин и задавшейся сложным вопросом перед серьезными отношениями. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам женщины, в юности она состояла в отношениях с мужчиной, просившим ее спать со своими друзьями и незнакомцами. «За те годы я переспала с несколькими сотнями мужчин. Я знаю, некоторым это показалось бы экстремальным, но было весело. Все происходило по обоюдному согласию и было настолько безопасно, насколько это возможно», — написала она.

Женщина добавила, что сейчас беспорядочные связи остались позади. Однако теперь ее мучает вопрос о том, стоит ли ей говорить правду о своем прошлом мужчинам, с которыми она хочет построить серьезные отношения.

В ответ на письмо Стоядинович отметила, что в идеале сексуальные опыты, происходившие до начала отношений, не должны волновать нового партнера. Однако многие мужчины могут чувствительно воспринять эту информацию, если узнают ее от кого-либо другого.

«Я предлагаю завести этот разговор через некоторое время после того, как вы достигнете достаточного взаимопонимания, чтобы чувствовать себя комфортно в ходе беседы, и будете уверены, что в вас видят цельную личность. В то же время нужно успеть поговорить до того, как вы начнете жить вместе или знакомиться с родителями», — написала колумнистка.

Начать этот разговор Стоя порекомендовала с предложения поделиться важными жизненными этапами или обсудить взгляды на проявления женской сексуальности. «Сохраняйте нейтральный тон, придерживайтесь фактов и будьте краткой. Если партнер захочет узнать больше, учитывайте свои границы, когда будете решать, насколько подробно следует посвящать его в детали», — заключила она.

Ранее Стоя дала совет женщине, пожаловавшейся на частые рецидивы половых инфекций после секса со здоровым партнером. Она предложила перепроверить, действительно ли автор письма понимает все предписания врачей верно.

