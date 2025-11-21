Петербуржцев обвинили в выбрасывании тряпок в унитазы

Жителей Петербурга обвинили в коммунальной аварии на аллее Евгения Шварца

В Санкт-Петербурге разлилась канализация на аллее Евгения Шварца по вине местных жителей. Об этом сообщил городской «Водоканал» в Telegram-канале.

Авария произошла в среду, 19 ноября, на канализационной насосной станции (КНС) у дома 10. Сообщается, что агрегат КНС вышел из строя из-за попадания в него посторонних предметов: нетканых материалов, тряпок и предметов личной гигиены.

В настоящее время канализацию ремонтируют, запустить работу в штатном режиме планируется до 24 ноября.

Местные жители беспокоятся, что сточные воды попадут в Охту. Ранее в Санкт-Петербурге была зафиксирована повышенная концентрация высокотоксичного нитритного азота в Охте (превышение нормы в 12,7 раза).

По итогам октября концентрации нитритного азота превысили допустимый уровень в 18 пробах из разных объектов Петербурга и Ленобласти. Также в 6 пробах зафиксированы превышения нормативного содержания аммонийного азота.