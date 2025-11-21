Певица Слава рассказала о песне от Пугачевой

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, призналась, что восхищается творчеством Аллы Пугачевой, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО). Об этом она заявила в видео, опубликованном в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
По словам артистки, Примадонна когда-то даже написала песню специально для нее, однако они обе забыли слова.
«Аллу Пугачеву я очень люблю, песни ее просто обожаю! Она мне написала песню, но мы в такой эйфории забыли сразу же слова», — призналась Слава.
Также Анастасия вспомнила, что однажды на дне рождения известного российского дизайнера ей удалось душевно побеседовать с Аллой Борисовной.
В ноябре Анастасия Сланевская сообщила, что у нее диагностировали биполярное расстройство.