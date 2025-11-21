Певица Слава рассказала о песне от Пугачевой

Певица Слава рассказала, что Пугачева написала для нее песню, но забыла ее

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, призналась, что восхищается творчеством Аллы Пугачевой, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО). Об этом она заявила в видео, опубликованном в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, Примадонна когда-то даже написала песню специально для нее, однако они обе забыли слова.

«Аллу Пугачеву я очень люблю, песни ее просто обожаю! Она мне написала песню, но мы в такой эйфории забыли сразу же слова», — призналась Слава.

Также Анастасия вспомнила, что однажды на дне рождения известного российского дизайнера ей удалось душевно побеседовать с Аллой Борисовной.

В ноябре Анастасия Сланевская сообщила, что у нее диагностировали биполярное расстройство.