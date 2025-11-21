План США по Украине застал Европу врасплох

CNN: Европа обращалась к США за разъяснениями в связи с планом Трампа по Украине

План США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского дипломата.

По словам собеседника телеканала, министерства иностранных дел в Европе и других странах обращались в Вашингтон за разъяснениями в связи с планом президента США Дональда Трампа, но получали ответ, что они тоже находятся в неведении.

«Мы напрямую узнали от сотрудников Госдепартамента и Капитолийского холма, что никто ничего не знал об этом плане до вчерашней утечки. Люди, которые должны были знать об этом, ничего не знали... Это вызывает раздражение и замешательство», — подчеркнул дипломат.

Украинский лидер Владимир Зеленский после получения плана США заявил, что Киев поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» Трампа по урегулированию вооруженного конфликта.