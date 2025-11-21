Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 21 ноября 2025Мир

План США по Украине застал Европу врасплох

CNN: Европа обращалась к США за разъяснениями в связи с планом Трампа по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

План США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского дипломата.

По словам собеседника телеканала, министерства иностранных дел в Европе и других странах обращались в Вашингтон за разъяснениями в связи с планом президента США Дональда Трампа, но получали ответ, что они тоже находятся в неведении.

«Мы напрямую узнали от сотрудников Госдепартамента и Капитолийского холма, что никто ничего не знал об этом плане до вчерашней утечки. Люди, которые должны были знать об этом, ничего не знали... Это вызывает раздражение и замешательство», — подчеркнул дипломат.

Украинский лидер Владимир Зеленский после получения плана США заявил, что Киев поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» Трампа по урегулированию вооруженного конфликта.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

    43-летняя Наталья Водянова в ультракоротком платье посетила выставку

    Россиянка упала в погреб и едва не погибла

    В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости