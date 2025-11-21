Задержанного за расправу над семьей российского бизнесмена нашли среди нелегалов

Обвиненный в убийстве семьи Казаряна покинул РФ после преступления, но вернулся

Мужчина, которого задержали по подозрению в расправе над женой и дочерью бизнесмена Хорена Казаряна, покинул Россию после преступления и затем вернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

32-летнего гражданина Молдавии задержали в Костроме — он попал в реестр контролируемых лиц за нарушение миграционного законодательства. Как уточняет Telegram-канал Shot, мужчина не имеет регистрации на территории РФ, но работает инженером по контролю качества.

Громкое преступление произошло в центре Москвы в 2015 году. Сперва подозреваемым в двойной расправе назвали самого Хорена Казаряна. Больше двух лет бизнесмен провел под стражей, пока сотрудники силовых структур не вышли на след настоящего преступника. Он уже во всем сознался.