В деле о расправе над дочерью и женой российского бизнесмена появился подозреваемый

В Костроме задержали мужчину за расправу над женой и дочерью бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подозреваемым оказался 32-летний гражданин Молдавии, его мотивом назвали ограбление. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее главным обвиняемым по делу был сам Казарян, он провел под стражей девять месяцев. Сообщалось, что его держали в «Бутырке» и «Матросской Тишине», закрывали в камере с ворами в законе как опасного преступника и заставляли признать вину. Однако Казарян этого так и не сделал и в результате был реабилитирован.

