Сбившему насмерть россиянку в пьяном угаре полицейскому избрали меру пресечения

В Подмосковье суд взял под стражу полицейского, насмерть сбившего женщину

В Подмосковье суд взял под стражу полицейского, насмерть сбившего женщину на переходе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина пробудет под стражей до 19 января 2026 года.

Смертельное ДТП произошло ночью 18 ноября на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) местного УМВД России за рулем автомобиля Toyota переехал женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, и скрылся. Женщину спасти не удалось.

Найти виновника смогли по горячим следам. Сообщалось, что он был пьян. Из органов внутренних дел его уволили.

Ранее в Волгограде суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 74-летнего Александра Пака, переехавшего многодетную женщину после ДТП.