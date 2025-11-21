Путешествия
19:04, 21 ноября 2025Путешествия

Подросток перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Европе

Daily Mail: Подросток перерезал горло туристу из Испании у мемориала в Берлине
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Christophe Gateau / Pool / Reuters

Сирийский подросток перерезал горло туристу из Испании у мемориала Холокосту в Берлине. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла еще в феврале 2025 года, но суд над преступником начался лишь в конце ноября этого же года. 19-летний Вассим Аль М накинулся на 30-летнюю жертву в Европе сзади с ножом, нанес порезы и крикнул «Аллах велик!». Пострадавший мужчина смог выбежать с территории мемориала, но через несколько мгновений рухнул на землю без сознания.

Сообщается, что подросток самостоятельно получил убежище в немецком Лейпциге в 2023 году, прибыв из Сирии. Также известно, что он являлся сторонником террористической группировки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация) и планировал совершить нападение на человека иудейской веры.

По имеющейся информации, незадолго до совершения преступления он отправил членам ИГ через мессенджер свое фото и предложил услуги. «Вассим Аль М распространял идеологию ИГ, отвергал западный образ жизни и был убежден, что священная война против неверных должна вестись по всему миру», — сообщили прокуроры на суде 20 ноября.

Ранее мужчина перерезал горло туристке на глазах детей со словами «Аллах велик!». Трагедия произошла в одном из кафе Алжира.

