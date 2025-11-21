Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:08, 21 ноября 2025Силовые структуры

Похитивший нянь серийный маньяк подсадил сына на наркотики

Mash: Богородский маньяк подсадил 9-летнего сына на наркотики
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Похитивший двух нянь серийный маньяк из Богородского сам употреблял наркотики и подсадил на запрещенные вещества своего девятилетнего сына. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам выжившей жертвы похитителя, в доме у него повсюду были установлены камеры. Также мужчина продавал алкоголь и наркотики и подсадил на запрещенные вещества своего сына.

Также маньяк заставлял своих пленниц употреблять запрещенные вещества, а потом обвинял их в «наркомании».

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Установлено, что злоумышленник искал девушек на сайтах объявлений, подбирая няню для ребенка. Пострадавшие приезжали к нему и там же жили, а через некоторое время пропадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В МИД России прокомментировали освобождение Купянска

    Тренер Нурмагомедова и Махачева ответил на вопрос о сравнении двух бойцов

    В Белом доме выразили уверенность в остановке конфликта на Украине

    Зеленский отказался увольнять Ермака

    Силовики сообщили о потере ВСУ боеспособных сил под Купянском

    Российские компании за деньги смогут получать доступ к базам данных МВД о физлицах

    В Евросоюзе захотели ввести новые санкции против России за пределами крупных пакетов

    Умер солист группы The Shooters Уолт Элдридж

    Трамп потребовал от Зеленского немедленно принять мирное соглашение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости