Похитивший нянь серийный маньяк подсадил сына на наркотики

Mash: Богородский маньяк подсадил 9-летнего сына на наркотики

Похитивший двух нянь серийный маньяк из Богородского сам употреблял наркотики и подсадил на запрещенные вещества своего девятилетнего сына. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам выжившей жертвы похитителя, в доме у него повсюду были установлены камеры. Также мужчина продавал алкоголь и наркотики и подсадил на запрещенные вещества своего сына.

Также маньяк заставлял своих пленниц употреблять запрещенные вещества, а потом обвинял их в «наркомании».

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Установлено, что злоумышленник искал девушек на сайтах объявлений, подбирая няню для ребенка. Пострадавшие приезжали к нему и там же жили, а через некоторое время пропадали.