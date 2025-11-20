Россиянин расправлялся с приглашенными к ребенку молодыми нянями

В Подмосковье за убийства и изнасилование девушек задержали мужчину

Мужчину задержали в Подмосковье за расправы над девушками и изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре этого года в правоохранительные органы обратилась мать 19-летней девушки из Королева, а также сестра 25-летней москвички с заявлениями об их исчезновении. Обе пропавшие проживали в доме 46-летнего обвиняемого, при этом одна пропала 27 июля, а вторая 27 октября. Третья пострадавшая смогла сбежать и была обнаружена в больнице в Волгоградской области. На допросе она сообщила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотических средств.

Установлено, что злоумышленник искал девушек на сайтах объявлений, подбирая няню для ребенка. Пострадавшие приезжали к нему и там же жили, а через некоторое время пропадали. Еще двоих пока не нашли. Также было установлено, что он избивал, подвергал насилию и склонял к употреблению наркотиков свою жену.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и ведет розыск девушек.

