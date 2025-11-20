Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 20 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин расправлялся с приглашенными к ребенку молодыми нянями

В Подмосковье за убийства и изнасилование девушек задержали мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Мужчину задержали в Подмосковье за расправы над девушками и изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре этого года в правоохранительные органы обратилась мать 19-летней девушки из Королева, а также сестра 25-летней москвички с заявлениями об их исчезновении. Обе пропавшие проживали в доме 46-летнего обвиняемого, при этом одна пропала 27 июля, а вторая 27 октября. Третья пострадавшая смогла сбежать и была обнаружена в больнице в Волгоградской области. На допросе она сообщила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотических средств.

Установлено, что злоумышленник искал девушек на сайтах объявлений, подбирая няню для ребенка. Пострадавшие приезжали к нему и там же жили, а через некоторое время пропадали. Еще двоих пока не нашли. Также было установлено, что он избивал, подвергал насилию и склонял к употреблению наркотиков свою жену.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и ведет розыск девушек.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России совращал малолетних учениц.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

    Футболист «Спартака» рассказал о реакции команды на увольнение Станковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости