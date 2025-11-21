Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 21 ноября 2025Экономика

Попавший под санкции США «Лукойл» решил выплатить дивиденды

Совет директоров «Лукойла» принял решение выплатить дивиденды
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Совет директоров «Лукойла» принял решение выплатить дивиденды. Об этом сообщает пресс-служба попавшей под санкции США нефтяной компании.

Список получателей дивидендов предлагают закрыть 12 января.

«Отметив устойчивое финансовое положение группы "Лукойл", совет директоров рекомендовал собранию принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию», — отмечают представители компании.

Минфин США ввел санкции против компании «Лукойл» 23 октября. Ограничения затронули все структуры, находящиеся под ее контролем. На сворачивание операций компании дали месяц, срок истекает 21 ноября.

По информации Bloomberg, включенная в санкционный SDN-лист США компания ищет единственного покупателя на свои иностранные активы, чтобы закрыть сделку за один раз, а не распродавать бизнес по частям. Интерес к объектам проявляют такие энергетические компании, как ExxonMobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil, а также американский инвестфонд Carlyle.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Стало известно о росте налоговых поступлений в России

    Российская пенсионерка нашла в бездомном свою судьбу и погибла на третий день сожительства

    Раскрыта судьба пилота разбившегося в Дубае истребителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости