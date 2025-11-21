Попавший под санкции США «Лукойл» решил выплатить дивиденды

Совет директоров «Лукойла» принял решение выплатить дивиденды

Совет директоров «Лукойла» принял решение выплатить дивиденды. Об этом сообщает пресс-служба попавшей под санкции США нефтяной компании.

Список получателей дивидендов предлагают закрыть 12 января.

«Отметив устойчивое финансовое положение группы "Лукойл", совет директоров рекомендовал собранию принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию», — отмечают представители компании.

Минфин США ввел санкции против компании «Лукойл» 23 октября. Ограничения затронули все структуры, находящиеся под ее контролем. На сворачивание операций компании дали месяц, срок истекает 21 ноября.

По информации Bloomberg, включенная в санкционный SDN-лист США компания ищет единственного покупателя на свои иностранные активы, чтобы закрыть сделку за один раз, а не распродавать бизнес по частям. Интерес к объектам проявляют такие энергетические компании, как ExxonMobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil, а также американский инвестфонд Carlyle.

