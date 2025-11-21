Предсказана реакция России на мирный план Трампа

Аналитик Полетаев: РФ могут не устроить некоторые пункты мирного плана Трампа

С точки зрения вопросов безопасности мирный план президента США Дональда Трампа в целом соответствует интересам России, однако в нем есть формулировки, нуждающиеся в уточнениях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, в случае согласия Украины на сделку это станет «политической капитуляцией Европы», которая заинтересована в продолжении боевых действий.

«При этом в опубликованном тексте есть отдельные формулировки, которые могут не устроить российскую сторону. Например, предельная численность Вооруженных сил Украины. Но не вижу смысла обсуждать их по отдельности, поскольку это все еще не финальная версия договора», — подчеркнул Сергей Полетаев.

Он также призвал дождаться официальной реакции Кремля на мирные инициативы Трампа.

«Вероятность, что Россия не согласится с частью положений, все еще остается», — заключил он.

Речь идет о предварительном плане мирного соглашения, разработанном специальным представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Документ включает в себя такие положения, как признание Крыма и Донбасса со стороны США, сокращение численности Вооруженных сил Украины, официальный статус русского языка на Украине. При этом финальную версию мирной сделки передадут Москве только после того, как ее подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на фоне публикации информации о мирном плане США из 28 пунктов заявил, что Украину «нельзя принуждать к капитуляции». Главное положение, не устраивающее в этой связи Париж, — территориальные уступки со стороны Киева.