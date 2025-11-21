Наука и техника
11:58, 21 ноября 2025

Прием популярных препаратов связали со снижением риска зубных заболеваний

JP: Прием антидепрессантов снижает риск тяжелых форм пародонтита
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Прием антидепрессантов может снижать риск тяжелых форм пародонтита — об этом сообщают исследователи Университета Комплутенсе, проанализировавшие данные почти 10 000 участников национального американского исследования NHANES. Работа опубликована в Journal of Periodontology (JP).

Ученые установили, что у людей, принимающих антидепрессанты, вероятность тяжелого пародонтита была заметно ниже: риск стадий III–IV снижался примерно на треть, а вероятность наиболее выраженной формы заболевания — почти на 60 процентов. Этот эффект сохранялся после учета возраста, пола, курения и других факторов.

Ранее было известно, что депрессия и заболевания десен могут усиливать друг друга. Новая работа добавляет неожиданный ракурс: фармакологическое лечение депрессии может выполнять защитную функцию для тканей пародонта.

Авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, какие именно механизмы стоят за обнаруженным эффектом — влияние на иммунный ответ, снижение воспаления или поведенческие изменения пациентов.

В ноябре также стало известно, что экстракт чеснока способен подавлять рост микробов во рту почти так же эффективно, как хлоргексидин.

