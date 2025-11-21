Забота о себе
21:04, 21 ноября 2025Забота о себе

Пьющих алкоголь людей предупредили о риске развития более 200 заболеваний

Врач Кордова: Алкоголь повышает риск развития рака пищевода и печени
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Семейный врач Родриго Кордова заявил, что у людей, которые пьют алкоголь, повышается риск развития более 200 заболеваний. Такое предупреждение он сделал в беседе с изданием 20minutos.

По словам Кордовы, алкоголь приводит к гипертонии, сердечной недостаточности, инсульту, циррозу, аритмии, дефициту многих витаминов, повышению уровня эстрогенов. Кроме того, из-за спиртных напитков увеличивается риск развития сразу нескольких видов рака, подчеркнул он.

«Алкоголь неизменно связан с раком полости рта, глотки, гортани, пищевода, толстой кишки, печени и молочной железы. Употребление одной порции алкоголя ежедневно в течение многих лет увеличивает риск рака молочной железы и толстой кишки на 10-20 процентов. При употреблении пяти порций алкоголя в день в течение нескольких лет риск увеличивается на 50 процентов», — пояснил доктор.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал, как помочь близкому человеку с алкогольной зависимостью. Так, он посоветовал завести так называемый «дневник падения».

