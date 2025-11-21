Силовые структуры
Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

В Петербурге осужденной на 12,5 года жене Картрайта вызывали скорую
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В суд Санкт-Петербурга вызвали скорую для Марины Кохал, расчленившей своего мужа, рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщает «МК в Питере».

По данным издания, после оглашения приговора женщина села на стул, закрыла лицо руками и заплакала. Ей вызвали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что ее реакция на приговор попала на видео.

Как установил суд, 24 июля 2020 года Кохал обманом ввела супругу летальную дозу лекарственного препарата и не оказала ему помощь. Инъекцию мужчина не пережил. После этого она разрезала тело на 15 частей и уничтожила часть внутренних органов. Свою вину Кохал не признала.

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Все новости