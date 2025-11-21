Силовые структуры
17:15, 21 ноября 2025Силовые структуры

Реакция на приговор расчленившей рэпера Картрайта жены попала на видео

Суд показал на видео реакцию вдовы расчлененного рэпера Картрайта на приговор
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Реакция на приговор Марины Кохал — вдовы рэпера Картрайта, расчленившей его на 15 частей — попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в объединенной пресс-службе судов города.

На кадрах видно, как женщина вытирает слезы, после чего опускает голову и подпирает ее руками. На вопрос, понятен ли ей приговор суда, Кохал ответила отрицательно.

Суд назначил ей 12,5 года колонии, признав виновной в преступлении статье 105 («Убийство») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 24 июля 2020 года Кохал обманом ввела супругу летальную дозу лекарственного препарата и не оказала ему помощь. Инъекцию Юшко не пережил. После этого женщина разделала тело и уничтожила часть внутренних органов.

Кохал не признала вину. По ее словам, она нашла мужа уже без признаков жизни из-за передозировки. Такой уход рэпера из жизни она посчитала бесславным и решила сохранить его репутацию, сымитировав исчезновение супруга. Для этого она расчленила тело.

В последнем слове Кохал дала оценку своему поступку.

