Реакция на приговор расчленившей рэпера Картрайта жены попала на видео

Реакция на приговор Марины Кохал — вдовы рэпера Картрайта, расчленившей его на 15 частей — попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в объединенной пресс-службе судов города.
На кадрах видно, как женщина вытирает слезы, после чего опускает голову и подпирает ее руками. На вопрос, понятен ли ей приговор суда, Кохал ответила отрицательно.
Суд назначил ей 12,5 года колонии, признав виновной в преступлении статье 105 («Убийство») УК РФ.
Следствие и суд установили, что 24 июля 2020 года Кохал обманом ввела супругу летальную дозу лекарственного препарата и не оказала ему помощь. Инъекцию Юшко не пережил. После этого женщина разделала тело и уничтожила часть внутренних органов.
Кохал не признала вину. По ее словам, она нашла мужа уже без признаков жизни из-за передозировки. Такой уход рэпера из жизни она посчитала бесславным и решила сохранить его репутацию, сымитировав исчезновение супруга. Для этого она расчленила тело.
В последнем слове Кохал дала оценку своему поступку.