Реакция на приговор расчленившей рэпера Картрайта жены попала на видео

Суд показал на видео реакцию вдовы расчлененного рэпера Картрайта на приговор

Реакция на приговор Марины Кохал — вдовы рэпера Картрайта, расчленившей его на 15 частей — попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в объединенной пресс-службе судов города.

На кадрах видно, как женщина вытирает слезы, после чего опускает голову и подпирает ее руками. На вопрос, понятен ли ей приговор суда, Кохал ответила отрицательно.

Суд назначил ей 12,5 года колонии, признав виновной в преступлении статье 105 («Убийство») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 24 июля 2020 года Кохал обманом ввела супругу летальную дозу лекарственного препарата и не оказала ему помощь. Инъекцию Юшко не пережил. После этого женщина разделала тело и уничтожила часть внутренних органов.

Кохал не признала вину. По ее словам, она нашла мужа уже без признаков жизни из-за передозировки. Такой уход рэпера из жизни она посчитала бесславным и решила сохранить его репутацию, сымитировав исчезновение супруга. Для этого она расчленила тело.

В последнем слове Кохал дала оценку своему поступку.