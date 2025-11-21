Раскрыта очередность подписания мирного соглашения по Украине

WP: План США по Украине сначала подпишут Зеленский и Трамп, а затем Россия

Американский план по мирному разрешению конфликта на Украине сначала подпишут президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп, а затем его представят российской стороне. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как сообщили пять источников, Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы соглашение было подписано к Дню благодарения, 27 ноября.

В противном случае Соединенные Штаты угрожают прекратить помощь Украине. По словам двух представителей США, Вашингтон «посылает сигналы» Киеву, что сделка сорвется, если Украина не подпишет документ оперативно.

При этом собеседники издания отметили, что министр армии США Дэн Дрисколл смягчил тон во время встречи с украинской стороной в ходе визита в Киев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не смогут «дожать» до сдачи национальных интересов в рамках мирных переговоров. При этом он подчеркнул, что следующая неделя будет сложной, так как ожидаются тяжелые переговоры по мирному соглашению.