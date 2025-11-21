Забота о себе
15:38, 20 ноября 2025

Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

Травматолог Абакаров: Несвоевременное лечение ангины грозит артритом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Некоторые болезни могут провоцировать развитие артрита, предупредил травматолог Ибрагим Абакаров. Неочевидные причины проблем с суставами он раскрыл в беседе с NEWS.ru.

Врач уточнил, что некоторые типы артритов развиваются как реакция на перенесенную инфекцию, например, ангину, урогенитальные и кишечные болезни. Абакаров подчеркнул, что по этому причине очень важно своевременно их лечить.

Травматолог объяснил, что при этих болезнях организм, защищаясь от микробов, вырабатывает антитела. «Они могут по ошибке атаковать собственные ткани суставов, и из-за этого возникает воспаление», — объяснил врач.

Ранее травматолог-ортопед Роман Шохирев рассказал, что утиная походка, при которой человек переваливается с ноги на ногу, может говорить о слабости мышц таза и бедер или патологиях тазобедренных суставов — например, артрозе.

