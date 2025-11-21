Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

Травматолог Абакаров: Несвоевременное лечение ангины грозит артритом

Некоторые болезни могут провоцировать развитие артрита, предупредил травматолог Ибрагим Абакаров. Неочевидные причины проблем с суставами он раскрыл в беседе с NEWS.ru.

Врач уточнил, что некоторые типы артритов развиваются как реакция на перенесенную инфекцию, например, ангину, урогенитальные и кишечные болезни. Абакаров подчеркнул, что по этому причине очень важно своевременно их лечить.

Травматолог объяснил, что при этих болезнях организм, защищаясь от микробов, вырабатывает антитела. «Они могут по ошибке атаковать собственные ткани суставов, и из-за этого возникает воспаление», — объяснил врач.

