Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

РИА Новости: Шляфман после выстрела в Талькова спрятал револьвер в бачке унитаза

Свидетели рассказали о револьвере, из которого стреляли в певца Игоря Талькова во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Их показания изучили РИА Новости.

В документах говорится, что раненного певца занесли в гримерку, следом зашел его концертный директор Валерий Шляфман с оружием в руках. Он направил револьвер в сторону участников потасовки и кричал, чтобы все стояли, иначе он будет стрелять, затем Шляфман зашел в гримерку и спрятал оружие в бачке унитаза.

Револьвер принадлежал представителю певицы Азизы — Игорю Малахову. Он поссорился со Шляфманом из-за очередности выступления. В коридоре произошла потасовка, у Малахова был с собой револьвер. В какой-то момент трое человек, среди которых был Тальков, удерживали его. Шляфман выхватил из рук оппонента оружие и произвел выстрелы — пуля попала в Талькова. Ранение оказалось для него летальным.

В начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил загранпаспорт, с которым отправился в Израиль.

Суд Петербурга заочно осудил его на 13 лет лишения свободы.