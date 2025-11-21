Российская компания распустила наблюдательный совет после санкций США

«Лукойл» распустил наблюдательный совет Lukoil International после санкций США

Наблюдательный совет Lukoil International, международного бизнеса «Лукойла», распущен решением заседания правления российской нефтяной компании от 28 октября. Об этом со ссылкой на корпоративный реестр Австрии пишет Bloomberg.

Из совета отозваны главный исполнительный директор «Лукойла» Сергей Кочкуров и топ-менеджеры Евгений Хавкин и Геннадий Федотов. Руководить Lukoil International остается управляющий директор Александр Матыцын.

В материале говорится, что такое решение стало еще одним свидетельством влияния санкций на работу компании. Роспуск набсовета совпал с решением избавиться от международных активов, работа которых будет заблокирована после вступления санкций в силу.

Стоимость бизнеса Lukoil International оценивается в 14 миллиардов долларов. Компания представлена в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Речь идет как о разработке нефтяных проектов, так и о нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и сетях АЗС.

В «Лукойле» намерены продать активы одним пакетом, чтобы процесс занял как можно меньше времени, однако первого претендента отвергли США. Американский Минфин назвал международного трейдера Gunvor «кремлевской марионеткой» и заблокировал сделку, после чего российской компании пришлось искать новых претендентов.