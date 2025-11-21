Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:07, 21 ноября 2025Экономика

Российская компания распустила наблюдательный совет после санкций США

«Лукойл» распустил наблюдательный совет Lukoil International после санкций США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Наблюдательный совет Lukoil International, международного бизнеса «Лукойла», распущен решением заседания правления российской нефтяной компании от 28 октября. Об этом со ссылкой на корпоративный реестр Австрии пишет Bloomberg.

Из совета отозваны главный исполнительный директор «Лукойла» Сергей Кочкуров и топ-менеджеры Евгений Хавкин и Геннадий Федотов. Руководить Lukoil International остается управляющий директор Александр Матыцын.

В материале говорится, что такое решение стало еще одним свидетельством влияния санкций на работу компании. Роспуск набсовета совпал с решением избавиться от международных активов, работа которых будет заблокирована после вступления санкций в силу.

Стоимость бизнеса Lukoil International оценивается в 14 миллиардов долларов. Компания представлена в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Речь идет как о разработке нефтяных проектов, так и о нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и сетях АЗС.

В «Лукойле» намерены продать активы одним пакетом, чтобы процесс занял как можно меньше времени, однако первого претендента отвергли США. Американский Минфин назвал международного трейдера Gunvor «кремлевской марионеткой» и заблокировал сделку, после чего российской компании пришлось искать новых претендентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

    В Турции заявили о «новой операции» по ставочному скандалу

    В России назвали условия победы в войне дронов

    Расправившийся с семьей российского бизнесмена узнал свою судьбу

    Семейная пара попала под удар ВСУ в российском регионе

    Внешний вид 17-летнего сына Анджелины Джоли с розовыми волосами вызвал споры в сети

    Подросток перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Европе

    Жених ростом 190 сантиметров нашел невесту на полметра ниже и поставил ее на табуретку

    На Украине получили повреждения все крупные ТЭС и ГЭС

    Трамп поставил срок Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости