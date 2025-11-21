Россиянам назвали популярные на сайтах знакомств схемы мошенничества

МВД заявило, что мошенники представляются известными людьми на сайте знакомств

Россиянам перечислили пять распространенных схем, которые популярны у мошенников на сайтах знакомств. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве отметили, что аферисты нередко представляются известными или обеспеченными людьми, чтобы обманывать россиян. Кроме того, они нередко используют для мошенничества предлог покупки билетов, причем злоумышленники перестают выходить на связь после того, как из жертва вносит деньги.

Другая схема — это попытки выманить у жертвы деньги под предлогами того, что ей нужно оплатить таможенный или какой-либо другой сбор. Если сделать это, затем человека начнут атаковать пособники мошенников, которые будут представляться сотрудниками различных официальных служб. Они будут требовать денег и угрожать «юридическими последствиями» в случае, если они их не получат, предупредили в МВД.

Также злоумышленники просят потенциальных жертв войти в чужой аккаунт в iCloud. «Под видом помощи (распечатка билетов, перенос данных, восстановление телефона) жертву просят войти в чужой iCloud. Мошенник сразу включает Find My iPhone и блокирует устройство, требуя выкуп», — раскрыли подробности еще одной уловки в МВД.

Правоохранители отметили, что мошенники также атакуют и несовершеннолетних пользователей сайтов знакомств. Они выманивают у детей и подростков геолокацию. После этого они пишут жертвам от лица военнослужащих Вооруженных сил Украины и убеждают их совершить теракт или выманивают деньги.

Наконец, россиянам напомнили, что мошенники выманивают у людей интимные фотографии, чтобы впоследствии шантажировать их. В МВД подчеркнули, что нередко злоумышленники используют специальный профиль для сбора компромата.

Ранее стало известно, что мошенники пишут россиянам от лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Роскомнадзора. В МВД рассказали, что аферисты отправляют поддельные документы с угрозами.