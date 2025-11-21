Россиянка описала США словами «у тебя прав больше, чем ты вообще привык иметь»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и сравнила, какими правами обладают местные жители и ее соотечественники на родине. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, некоторые американские законы показались бы жителям России фантастикой. Так, если человек получил травму из-за собственной невнимательности в любом заведении — виноватым признают владельцев территории, поэтому они стараются делать среду безопасной для всех. «Если ты знаешь, как работает система, США вдруг становится страной, где у тебя прав больше, чем ты вообще привык иметь в жизни», — такими словами описала свои впечатления Ершова.

Также, если квартиросъемщик арендует жилье более 30 дней, то он имеет такие же права на квартиру, как и ее владелец. Арендодатель по закону не сможет выселить человека и внезапно навестить его, а если тот откажется выезжать, то разрешаться спор будет в суде, который может длиться годами. «Вот почему в США так трясутся над контрактами аренды и проверяют жильцов как кандидатов на госдолжности. Наивных тут не любят — знающих защищают железно», — добавила туристка.

При этом путешественница отметила, что жители США могут пресечь любой разговор с полицией фразой: «Я свободен от разговора?». Затем они могут уйти, не отвечая на вопросы. «У нас в России попробуй так сказать. У нас максимум, что можно спросить: "Я что-то нарушил?", и то с дрожью в голосе», — заключила гражданка РФ.

